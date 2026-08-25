25.08.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Kabinettsklausur

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Kabinettsklausur:

"Eines ist dem Bundeskabinett bei seiner Klausur in Neuhardenberg doch bewusst. Die Arbeit geht nach den Entscheidungen zu den sozialen Sicherungssystemen erst los. Das Kernthema ist die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Der Kanzler hat fünf Wirtschaftsvertreter zu dem Treffen geladen, was ein ausgezeichnetes Zeichen ist. Da können sich die Ministerinnen und Minister etwa von Siemens-Chef Roland Busch aus der Praxis schildern lassen, wie entkernt das deutsche Geschäftsmodell inzwischen ist. Wir haben den Sicherheitsschirm der USA verloren und werden von China mit Waren überschwemmt. Gleichzeitig sind die geopolitischen Risiken Gift für den deutschen Export. Selbst wenn sich Merz bei der Rente durchsetzen kann und die Gesetze zur Gesundheit und zu den Steuern verabschiedet sind, liegt vor Deutschland noch ein langer Weg, um international wieder auf Topniveau wettbewerbsfähig zu sein."/yyzz/DP/stw

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