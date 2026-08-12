Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Krise der Industrie in Deutschland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Krise der Industrie in Deutschland:

"Die Krise der Industrie ist auch eine Krise ihrer Arbeiter. Denn was deutschen Industrieunternehmen die Wettbewerbsfähigkeit nimmt, sind nicht nur falsche Rahmenbedingungen und Managementfehler - es sind auch Privilegien der Industriebelegschaften, die aus der Zeit gefallen sind. Es sind anlasslose Zulagen wie beim Zulieferer ZF, wo die sogenannte Zeppelin-Zulage 7500 Beschäftigten am Stammsitz rund zehn Prozent aufs Bruttogehalt garantiert. Es sind die 40 Prozent der Porsche-Beschäftigten, die mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen. Es sind die hohen Abfindungen, die Tarifverträge Arbeitern bei Mercedes, Bosch und anderswo garantieren. Oder Sonderregeln wie die Steinkühler-Pause, die aus einer längst untergegangenen Arbeitswelt stammt. Lauter schöne Dinge, die zur Zeit ihrer Einführung gerechtfertigt waren - außerordentlicher Lohn für außerordentlich erfolgreiche Arbeit. Und die blieben, als diese Arbeit immer weniger außerordentlich wurde."/DP/jha