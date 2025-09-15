|
15.09.2025 05:34:42
Pressestimme: 'Handelsblatt' zur NRW-Kommunalwahl
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zur NRW-Kommunalwahl
Die CDU liegt vorn, doch der AfD-Erfolg trübt die Freude bei der Kanzlerpartei. In der Union wissen sie: Eine nervöse SPD macht es der CDU im Bund nicht leichter. Friedrich Merz könnte zu weiteren Zugeständnissen gezwungen sein, um die Koalition am Laufen zu halten. Für die SPD geht es um weit mehr als Stimmenverluste, sie steckt mitten in einer Sinnkrise. Die Kommunalwahl in NRW ist ein weiteres Warnsignal. Wenn die SPD ihre Stammwähler nicht zurückgewinnt, dann droht aus dem Herzkammerflimmern ein politischer Herzstillstand zu werden./yyzz/DP/zb
