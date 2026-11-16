Pressestimme: 'Handelsblatt' zur SPD

DÜSSELDOR (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur SPD:

"Die Partei ist inhaltlich, aber auch personell ausgebrannt. Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas kommen drei Kandidaten für den Vorsitz in Betracht: Lars Klingbeil, Hubertus Heil und Manuela Schwesig. Keiner der drei wäre eine Idealbesetzung. (...) Dringender als einen neuen Kopf braucht die SPD neue Inhalte. Die Programmatik der Partei erschöpft sich zu sehr darin, jedes Problem dieser Welt durch höhere Schulden und mehr Umverteilung zu lösen, zugleich den Sozialstaat im Status quo zu konservieren. In genau diese Rolle hat sich zuletzt auch Schwesig im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern begeben. Wenn Schwesig meint, sie könne es besser, soll sie es machen. (...) Einfacher würden die Regierungsgeschäfte mit einer Reform-Kritikerin an der SPD-Spitze aber nicht. Schwesig mag nicht Teil der Bundesregierung sein, aber die SPD erneuert man auch nicht nebenbei aus dem Ministerpräsidentenamt in Schwerin."/DP/jha