Pressestimme: 'Handelsblatt' zur US-Sicherheitsstrategie

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur US-Sicherheitsstrategie:

Die Zeitenwende hat das Kräfteverhältnis auf dem Kontinent verschoben, die Abkehr der USA von ihrer Rolle als Sicherheitsgarant beschleunigt diesen Trend. Wer soll Europa künftig schützen? Briten und Franzosen sind chronisch klamm. (.) Deutschland fällt in diesem sicherheitspolitischen Ausnahmezustand die Rolle einer Führungsnation zu. Perspektivisch kann eine gut ausgestattete Bundeswehr einen wesentlichen Beitrag zur Abschreckung Russlands leisten und zumindest die konventionellen Lücken füllen, die Amerika hinterlässt, wenn es Europa den Rücken kehrt. (.) All jene, die in Berlin vom Ende der Brandmauer zur AfD träumen oder gar auf eine Rechtsregierung hinarbeiten, sollten sich vielleicht einmal die Mühe machen, die außenpolitischen Folgen durchzuspielen. Man muss kein Experte für europäische Geschichte sein, um zu erkennen, dass ein nationalistisches Deutschland mit einer kriegstüchtigen Armee Europa ins Unglück stürzen würde./yyzz/DP/mis