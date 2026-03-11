|
Pressestimme: 'Handelsblatt' zur VW-Krise
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur VW-Krise:
"Schon vor zwei Jahren stellte der 'Economist' eine provokante Frage: Was wäre eigentlich, wenn Deutschland aufhört, Autos zu bauen? Keine Sorge: Ganz so dramatisch dürfte es nicht kommen. Deutschland wird weiter Autos bauen - aber vermutlich weniger und anders als bisher. (.) Noch ist Volkswagen der zweitgrößte Autobauer der Welt. Doch es ist durchaus denkbar, dass sich in den kommenden Jahren ein chinesischer Hersteller wie BYD zwischen Toyota und Volkswagen schiebt. VW wäre dann nur noch die Nummer drei. Das wäre nicht das Ende der deutschen Autobauer. Aber es wäre das Ende einer Ära. Und zumindest dieses Ende ist nicht komplett unrealistisch. Künftig wird weniger zählen, wer die meisten Autos verkauft. Entscheidend wird sein, wer mit seinem Geschäft noch zuverlässig Geld verdient."/yyzz/DP/stw
