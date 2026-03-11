11.03.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Handelsblatt' zur VW-Krise

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur VW-Krise:

"Schon vor zwei Jahren stellte der 'Economist' eine provokante Frage: Was wäre eigentlich, wenn Deutschland aufhört, Autos zu bauen? Keine Sorge: Ganz so dramatisch dürfte es nicht kommen. Deutschland wird weiter Autos bauen - aber vermutlich weniger und anders als bisher. (.) Noch ist Volkswagen der zweitgrößte Autobauer der Welt. Doch es ist durchaus denkbar, dass sich in den kommenden Jahren ein chinesischer Hersteller wie BYD zwischen Toyota und Volkswagen schiebt. VW wäre dann nur noch die Nummer drei. Das wäre nicht das Ende der deutschen Autobauer. Aber es wäre das Ende einer Ära. Und zumindest dieses Ende ist nicht komplett unrealistisch. Künftig wird weniger zählen, wer die meisten Autos verkauft. Entscheidend wird sein, wer mit seinem Geschäft noch zuverlässig Geld verdient."/yyzz/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gehen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen