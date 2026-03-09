09.03.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Wahl in Baden-Württemberg/CDU

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Wahl in Baden-Württemberg/CDU:

In der Landespartei verwies man schon Tage vor der Wahl auf die Berliner Lifestyle- und Zahnersatz-Debatten, die sicher keinen Rückenwind lieferten. Doch diese Ausrede greift zu kurz. Die CDU in Baden-Württemberg hat schon selbst dafür gesorgt, dass es am Ende so eng wurde. Ein Spitzenkandidat muss sich schon selbst fragen lassen, welchen Anteil er am Wahlergebnis trägt. Dabei geht es nicht nur um die Sexismusdebatte Hagels. Er hatte über die "rehbraunen Augen" einer jungen Frau geschwärmt. Es gab auch taktische Fehler: Nachdem Hagel lange Zeit unter der Wahrnehmungsschwelle Wahlkampf gemacht hatte, wurde er am Ende hektisch. In der heißen Phase griff er Wahlsieger Özdemir frontal an und nannte ihn "rotzfrech" und "nicht ehrlich". So spricht kein souveräner Kandidat für das höchste Amt in einem Bundesland. Sondern ein Politiker, der spürt, dass ihm das Rennen entgleitet./yyzz/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
07:33 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen