DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zur Diskussion um eine Rückkehr zur Wehrpflicht:

"Die Debatte um die Rückkehr zur Wehrpflicht ist neu entfacht - und sie führt in die falsche Richtung. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) benötigt 60.000 zusätzliche Soldaten, das liegt an neuen Planungszielen der Nato. Doch sein Zwei-Stufen-Modell, das auf eine Reaktivierung der Wehrpflicht hinausläuft, verkennt die Realität moderner Streitkräfte. Die Bundeswehr benötigt Profis, keine halb fertigen Soldaten - und schon gar kein "Kanonenfutter". Das zugrunde liegende Kalkül scheint klar: Wenn möglichst viele junge Menschen mit der Bundeswehr in Berührung kommen, bleibt vielleicht ein Teil als Zeit- oder Berufssoldaten. Doch dieser Gedanke entspringt einem veralteten Verständnis von militärischem Personalmanagement. Moderne Streitkräfte basieren nicht auf Masse, sondern auf Qualität. Es geht um Hightech, Drohnenoperationen und Cyberabwehr. Spindkontrolle und Gewaltmärsche wirken in diesem Kontext wie aus der Zeit gefallen."/yyzz/DP/men