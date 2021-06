Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Corona-Infektionsgeschehen

HANNOVER (dpa-AFX) - Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zum Corona-Infektionsgeschehen:

"Haben wir es geschafft? Die Antwort nervt und kippt Wasser in den Wein: Nein, das Coronavirus ist weiterhin unter uns, es gibt noch keine Rückkehr zur alten Freiheit. Aber das Gute ist: Es gibt eine neue Freiheit. Eine, die wir genießen wie lange nicht. Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Es tut sich aber eine noch alles entscheidende Lücke bis zum Sieg über die Pandemie auf: Bis jetzt sind erst 18 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Um Corona wirklich im Griff zu haben, müssen es 80 Prozent sein. Also muss es bei den Vorsichtsmaßnahmen bleiben: Masken, Abstand, Tests. Das erfordert Einsicht und Disziplin einer erschöpften Gesellschaft. Bisher hat Deutschland Erfolge bei der Pandemiebekämpfung fahrlässig verspielt, weil Dämme zu früh brachen. Das darf nicht wieder passieren."/al/DP/men