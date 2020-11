Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Corona/Skiurlaub

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Corona/Skiurlaub:

"In der Debatte um den nächsten Skiurlaub ist es Zeit für ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Das Coronavirus, das sich im vergangenen Winter in Europa festsetzen konnte, mag seinen Ursprung in China haben. In Wahrheit aber ist es ein Virus, das sich in Europa von Norditalien und Österreich aus verbreitet hat und seine Chance in Deutschland im Karneval bekam. Deshalb ist es konsequent, dass die Karnevalssession in Deutschland weitgehend abgeblasen wurde. Mit der Skisaison wird man nicht anders verfahren können. Alles andere wäre fahrlässig."