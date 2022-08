Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Debatte/Energiesparmaßnahmen

HANNOVER /dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Debatte/Energiesparmaßnahmen:

Die Botschaft, dass es fortan zu haushalten gilt, ist ohnehin angekommen. Und da, wo der Groschen noch nicht fiel, da wird er nicht mehr fallen. Also: Bitte keine sachdienlichen Hinweise an die Bevölkerung! Diese verbieten sich nicht zuletzt, weil die Ampelkoalition ihren Pflichten nicht nachkommt. Die Regierung muss sich deshalb am Riemen reißen. Wenn am Ende schlechte Waschlappentipps auf anhaltend schlechte Politik treffen, dann könnte es einen Herbst geben, der sich gewaschen hat./yyzz/DP/mis