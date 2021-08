Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Hamburgs 2G-Modell

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Hamburgs 2G-Modell:

"Durch die wirksamen Impfstoffe wird Corona zu einer wiederkehrenden Erkrankung, die aber eine Rückkehr in den normalen Alltag zulässt. Dabei muss auch bei Corona grundsätzlich gelten: Wer sich nicht impfen lassen will, trägt ein individuelles Gesundheitsrisiko und kann nicht einfordern, dass andere ihn beschützen. Da es derzeit aber noch viele Menschen gibt, für die es keine zugelassenen Vakzine gibt, sind weiterhin staatliche Vorschriften nötig, die die Freiheit von Genesenen und Geimpften so wenig wie möglich einschränken. Hamburg kann als Vorreiter betrachtet werden. Das 2-G-Optionsmodell, das nahezu vorschriftsfreie Veranstaltungen ermöglicht, wenn nur Geimpfte und Genesene zugelassen sind, ist ein riesiger Schritt in Richtung Normalität."/yyzz/DP/he