Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu USA/Deutschland

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu USA/Deutschland:

"Nein, noch ist die politische Kultur in Deutschland nicht so verroht wie in den USA. Noch spielen die, denen der demokratische Rechtsstaat an sich ein Dorn im Auge ist, in den Parlamenten des Landes eine Nebenrolle. Aber außerhalb dieser Parlamente verbreiten sich auch bei uns in den kaum regulierten Weiten des Internets Hass und Lügen wie Lauffeuer - ohne Konsequenzen für die Urheber. Das dürfen Gesellschaft und Gesetzgeber nicht länger hinnehmen. Denn aus diesem Hass und diesen Lügen ist die Parallelwelt der Kapitolsstürmer und Corona-Leugner gebaut. Eine Welt, aus deren Moralvorstellungen sie, in Amerika angefeuert von ihrem obersten Repräsentanten Donald Trump , die Pflicht zur "Revolution" gegen den bestehenden Staat abgeleitet haben. All das ist bei uns auch im Gange, nur ist es noch nicht so weit fortgeschritten."/yyzz/DP/he