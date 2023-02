Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zum Jahrestag Ukraine-Krieg

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zum Jahrestag Ukraine-Krieg

In der Ukraine wird auch über die Weltordnung entschieden. Das muss allen klar sein, die in Frieden leben wollen. Man stelle sich vor, der Nachbar besetzte einen Teil des eigenen Grundstücks, tötete Familienangehörige und verschleppte die Kinder. Und dann forderten Leute aus einem anderen Dorf, man solle sich mit dem Aggressor verständigen und ihm notfalls seine Eroberung lassen, damit endlich Frieden in der Region herrsche. Nein, vermutlich würde niemand diese schreiende Ungerechtigkeit akzeptieren. Putin würde jeden fragilen Friedensplan über den Haufen werfen, und weil er an Macht verliert, wenn er in der Ukra¬i¬ne nicht gewinnt, wird er den Konflikt erbittert weiterführen. Er hat sich in seinem Größenwahn aber verschätzt. Mit diesem Krieg hat er den USA zu neuer Führung verholfen, die Ukra¬i¬ne zu seinem ewigen Feind und die Nato so stark wie nie zuvor gemacht. Langfristig hat Putin verloren./yyzz/DP/zb