Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zur Zinsentscheidung der EZB

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur Zinsentscheidung der EZB:

"Zehn Jahre lang hat die EZB lockere Geldpolitik zum Allheilmittel erhoben und Inflation für erledigt erklärt. Lange dauerte es, das Gegenteil zur Kenntnis zu nehmen. Auch gegen dieses Versäumnis muss die EZB jetzt anarbeiten. Sie geht dafür ein erhebliches Risiko ein. Höhere Zinsen sollen die Nachfrage bremsen - also die Konjunktur schwächen. Die EZB hat demonstrativ ihren Auftrag über andere Interessen gestellt: Die Inflation wird bekämpft, auch wenn die Wirtschaft dafür vielleicht in die Rezession rutscht. Seit gut einem Jahr agiert die Zentralbank in dieser Hinsicht sehr konsequent. Hätte sie es früher getan, müsste sie ihre Entschlossenheit jetzt vielleicht gar nicht mehr beweisen."