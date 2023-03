Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Inflation

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Inflation:

"Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Zumindest mittelfristig werden wir mit hohen Teuerungsraten leben müssen, das wurde gestern wieder deutlich: Das Preisniveau lag im Februar um 8,7 Prozent über dem des Februars 2022. Dabei hatten viele Experten damit gerechnet, dass sich der Preisauftrieb in diesem Jahr spürbar abschwächen wird. Zwar werden wir kaum noch zweistellige Inflationsraten wie im vergangenen Jahr sehen. Dafür werden auch die weiteren Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank sorgen. Doch von ihrem Inflationsziel von zwei Prozent Teuerung sind die Währungshüter immer noch meilenweit entfernt. Die Verbraucher in Deutschland müssen sich also weiterhin darauf einstellen, dass der Einkauf im Supermarkt, der Gang zum Friseur und die Reise in den Urlaub deutlich teurer werden als in den vergangenen Jahren."/al/DP/jha