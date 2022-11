Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Konjunkturaussichten

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Konjunkturaussichten:

"Fast täglich schlagen Wirtschaftsverbände Alarm angesichts der sich verdüsternden Aussichten am Konjunkturhimmel. Gestern warnten der DIHK und andere Verbände vor einem harten Winter und einer schweren Rezession 2023. So berechtigt die Sorgen und Nöte der Unternehmen sind, sollte die Wirtschaftslobby nicht den Fehler machen, den Abschwung herbeizureden. Schließlich ist Wirtschaft zu 50 Prozent Psychologie, wie schon der frühere Wirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig Erhard wusste. Wenn alle nur noch über Abschwung, Investitions- und Konsumzurückhaltung sprechen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass genau dies eintritt. In Vergessenheit gerät dabei, dass die Auftragsbücher in der deutschen Industrie gut gefüllt sind, die Maschinenbauer meldeten gerade ein Orderplus für September. Auch in anderen Bereichen, etwa bei den Autobauern oder in der IT-Branche, laufen die Geschäfte immer noch sehr gut. Und der Arbeitsmarkt, das zeigen die aktuellen Oktoberzahlen, steht weiterhin sehr robust da."/yyzz/DP/he