Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Landtagswahlen

HEILBRONN (dpa-AFX) - 'Heilbronner Stimme' zu Landtagswahlen

Deutschland hat den politischen Kipppunkt erreicht. Die Wende und damit das Verhindern weiterer Wahlerfolge der extremen Kräfte kann nur gelingen, wenn die Bereitschaft zu gravierenden Veränderungen von der Bevölkerung mitgetragen wird. Denn das Ausblenden der Realität ist es, was Deutschlands Zukunft gefährdet - noch viel mehr als die Landtagswahlen im Osten./yyzz/DP/zb