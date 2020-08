Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zum Bußgeldkatalog für Verkehrssünder

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum Bußgeldkatalog für Verkehrssünder:

"Dass BMW-Fahrer Scheuer diese Verschärfung plötzlich unverhältnismäßig findet, zeigt, wo seine Prioritäten liegen. Mit 80 km/h durch die Innenstadt heizen? Halb so wild. Mit 140 über die Landstraße - was soll's? Der CSU-Politiker hat sich offensichtlich vorgenommen, Deutschlands Ruf als Auto-Nation mit allen Mitteln zu verteidigen. Die schönen Reden von der Verkehrswende, dem Schutz von Fußgängern und dem Ausbau des Radverkehrs sind schnell vergessen, wenn der Autofahrer Einschränkungen befürchten muss. Die Verkehrsminister der Länder sollten darauf beharren, dass der gemeinsame Kompromiss auch so umgesetzt wird. Im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern sind die Strafen für Raser in Deutschland auch dann immer noch moderat."/yyzz/DP/stw