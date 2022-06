Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zum G7-Treffen

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum G7-Treffen:

"Die Allianz der Entschlossenen aus der freien Welt hat es im Machtpoker mit einer wachsenden Zahl an autoritären Staaten und Diktaturen zu tun, die die G 7 nur noch milde belächeln. So gesehen passen diese Gipfel nicht mehr in die Zeit. Miteinander reden ist richtig. Aber nicht in einer teuer inszenierten Alpenshow, die für viele Bürger nur ein weiteres Zeichen der Abgehobenheit der Politik darstellt."/yyzz/DP/nas