Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zum Gender Pay Gap

"Die Liste der Probleme ist sehr lang und umfasst alle Lebensbereiche: Arbeit, Freizeit, Familie, Kirche, Gesundheit und so weiter. Dass diese Welt immer noch eine Männerwelt ist, muss vor allem auch endlich bei den Männern ankommen. Sie sollten sich mit den Frauen in ihrem Leben austauschen und dann mit anpacken, um Missstände zu beseitigen. Denn: Von einem gleichberechtigten Miteinander, in dem Frauen sich besser entfalten und mitwirken können, profitieren letztendlich alle."