Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zum Hamburger Hafen

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum Hamburger Hafen:

"Es ist geradezu naiv von der Bundesregierung zu glauben, dass sich die Chinesen damit zufrieden geben und Deutschland sich über mehr Warenströme aus China freuen darf. Was ist, wenn der chinesische Partner Hamburg gegen andere europäische Häfen ausspielt, weil es seine Interessen dort nicht genügend berücksichtigt sieht? Ob mit oder ohne Sperrminorität: Die Macht des Handelspartners China, der keinen Hehl aus seinem Streben nach geopolitischer und wirtschaftlicher Hegemonie macht, ist schon beängstigend groß. Wenn die Ampel diese Abhängigkeit ohne Not vergrößert, fügt sie dem Land irreparablen Schaden zu. Das sollten die besonnenen Kräfte in der Koalition unbedingt verhindern."/be/DP/nas