Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zur Hannover-Messe

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zur Hannover-Messe:

"Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube." So schrieb schon einst Goethe in seinem "Faust". So ähnlich geht es einigen Unternehmenschefs, denen am Sonntagabend von Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Eröffnung der Hannover-Messe mal wieder das neue "Deutschland-Tempo" versprochen wurde. Kaum etwas deutet darauf hin, dass es hier große Veränderungen geben könnte, ist allenthalben zu hören. Dass Bürokratieabbau und schnellere Genehmigungsverfahren in Deutschland aber notwendig sind, daran gibt es keinen Zweifel. Auf der Hannover-Messe macht das Schlagwort "Deindustrialisierung" die Runde. Noch ist es nicht so weit. Und keinesfalls sollte man es so weit kommen lassen. Deutschland aber befindet sich in einer kritischen Phase. Geopolitische und hausgemachte Probleme verstärken sich gegenseitig. Da bräuchte es nun tatsächlich wieder einmal einen Ruck, der durchs Land geht. Wahrscheinlicher ist aber, dass erst im Tal der Tränen die gemeinsamen Anstrengungen unternommen werden, die wirklich notwendig sind für mehr Tempo in der deutschen Verwaltung."/DP/jha