21.10.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Hessische Allgemeine' zu Protestwelle in Europa

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Allgemeine" zu Protestwelle in Europa:

"Die konkreten Anlässe für die Proteste mögen unterschiedlich sein, doch alle vereint eine große Frustration darüber, dass Politik nicht mehr in der Lage zu sein scheint, Alltagsprobleme zu lösen sowie weder soziale Absicherung noch Wohlstand zu garantieren. Regierungen und Parlamente werden angesichts hoher Staatsverschuldung und klammer Haushalte als ohnmächtig oder der Realität enthoben wahrgenommen, die Wut und Enttäuschung darüber führt Hunderttausende auf die Straßen. Der Blick auf Deutschland zeigt, dass auch hier für viele das Leben kaum noch bezahlbar ist: siehe Mieten, Lebensmittel, Energiekosten. Auch hier hat sich das Gefühl längst Bahn gebrochen, dagegen ohnmächtig zu sein. Es drückt sich vorerst noch an der Wahlurne und in Umfragen aus und nicht in tagelangen konfrontativen Protesten. Der Bundesbürger gilt traditionell als sehr duldsam. Doch Geduld ist endlich."/DP/jha

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