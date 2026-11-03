Pressestimme: 'Hessische Allgemeine' zu USA/Midterms

KASSEL (dpa-AFX) - Die "Hessische Allgemeine" zu USA/Midterms:

"Man ersehnt, dass die Republikaner, die sich diesem gefährlichen Clown unterworfen haben, endlich aufwachen. Dass der neue Kongress Trumps autoritäre Neigungen einhegt, seine Rolle als Kontrollinstanz ernstnimmt. Dass der Gewaltenteilung, den "Checks and Balances", wieder zur Geltung verholfen wird. Kurz: dass die USA zur Vernunft kommen."/yyzz/DP/men