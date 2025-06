Pressestimme: 'Hessische/Niedersächsische Allgemeine' zu Nato/Wehrpflicht

KASSEL (dpa-AFX) - 'Hessische/Niedersächsische Allgemeine' zu Nato/Wehrpflicht:

Die Armeen der 32 Bündnisstaaten müssen so ausgestattet sein, dass sie ihre Aufgaben innerhalb der Allianz künftig auch erfüllen können. Diese Vorgabe der Nato hat Verteidigungsminister Boris Pistorius in eine Zahl übersetzt: 60 000 zusätzliche Soldaten brauche die Bundeswehr . Zurzeit tun 181.000 ihren Dienst, dies reiche nicht aus. Pistorius hat damit unausgesprochen noch einmal verdeutlicht, dass das Land die Wiederbelebung der Wehrpflicht dringend nötig hat. Nur darauf zu warten, dass sich trotz rückläufiger Truppenstärke irgendwann doch noch genügend Freiwillige für die Verteidigung von Demokratie und Freiheit finden, ist kein politisches Konzept, sondern Vogel-Strauß-Verhalten. Man sieht die Bedrohung am Horizont, aber weigert sich zu handeln. Wer eine Wehrpflicht nur für Männer für ungerecht hält, dem sei gesagt: Nichts spricht gegen eine allgemeine Dienstpflicht - auch für Frauen./yyzz/DP/zb