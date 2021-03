Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Demonstration

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Demonstration:

"Das Ganze verkam zum Armutszeugnis für den Rechtsstaat, der kapituliert zu haben schien vor einer Gruppe, die auf eine gerichtliche Entscheidung und auf Auflagen pfiff. Sie führte die Polizei vor. Damit hier kein falscher Eindruck aufkommt: Diese Menschen sollen ihre Meinung kundtun, sie sollen den Staat und auch die Presse kritisieren dürfen - aber eben innerhalb der vorgegebenen Grenzen. Genau diese zeigten ihnen die Ordnungskräfte - bei allem Verständnis für diese schwere Aufgabe - am Samstag so gut wie nicht auf. Dass die Demonstration weitgehend friedlich verlief, ist zwar schön und gut, aber eben nur ein Teilaspekt bei der Bewertung des Einsatzes. An dessen Ende steht vor allem das Kopfschütteln bis hin zur Wut all der Menschen, die sich an die Corona-Maßnahmen halten."/yyzz/DP/he