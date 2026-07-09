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09.07.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Junge Welt' zu Ausgang des NATO-Gipfels von Ankara
BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Ausgang des NATO-Gipfels von Ankara:
"Hatte Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag noch zufrieden von einem "Geist von Ankara" gesprochen, so ging der Gipfel am Mittwoch in einem Hagel politischer Stinkbomben unter. "Die Spanier" seien "schlechte Menschen"; er werde deshalb jeden Handel mit ihrem Land untersagen, kündigte Donald Trump an. Grönland? Aber sicher, das wolle er weiterhin annektieren, bekräftigte er. Mit alledem führte Trump einmal mehr vor, wieso die europäischen Bourgeoisien aktuell so energisch nach einer "europäischen NATO" streben, die es ihnen erlauben würde, den Mann mit der diplomatischen Buttersäure bei Bedarf aus dem Haus zu werfen. Noch aber reicht ihr Militärpotenzial für eine eigenständige Machtpolitik nicht aus. Weil sie jedoch auf globale Macht nicht verzichten wollen, bleibt ihnen vorerst nur, Trump mit zugekniffener Nase anzuschleimen."/DP/jha
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