Pressestimme: 'Junge Welt' zu Berechnungen zum CO2-Budget für Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Berechnungen zum CO2-Budget für Deutschland:

"Der Sachverständigenrat hat nun das Budget für 2016 auf die Weltbevölkerung - gleiches Recht für alle - umgerechnet, um den deutschen Anteil zu bestimmen. Heraus kam, dass dieser Anteil inzwischen aufgebraucht ist. Wir leben also ab sofort auf Kosten anderer. Im internationalen Kontext stellt sich jetzt die Frage nach Schadenersatz. Wenn in einem Land, das selbst kaum oder gar nichts zum Problem beigetragen hat, wie es auf viele Entwicklungsländer zutrifft, der Klimawandel Schäden anrichtet, Städte im Meer versinken, Ernten vernichtet werden, Menschen sterben, dann müssen die Verursacher, also auch Deutschland, dafür geradestehen."/nme/DP/nas