|
20.01.2026 05:34:43
Pressestimme: 'Junge Welt' zu Ende der kurdischen Autonomie in Syrien
BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Ende der kurdischen Autonomie in Syrien
Die auch als Rojava bekannte Demokratische Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien galt mit ihrem Anspruch von Rätedemokratie, Geschlechtergerechtigkeit und Gleichberechtigung ethnischer Gemeinschaften vielen Linken weltweit als ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Nun steht dieses Projekt angesichts einer Offensive syrischer Regierungstruppen vor dem Ende. Entscheidend dafür dürfte die veränderte Positionierung der USA sein. Tatsächlich ging es den USA primär um die Zurückdrängung des iranischen Einflusses und die Loslösung Syriens aus der "Achse des Widerstands". Mit dem Sturz der Baath-Herrschaft und der Machtübernahme durch Ahmed Al-Scharaas Islamisten bestand für die USA kein Grund mehr, ihre das Verhältnis zur Türkei belastende Partnerschaft zu den Kurden wie bisher aufrechtzuerhalten./yyzz/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX schlussendlich tiefrot -- DAX letztlich knapp unter 25.000 Punkte -- Feiertag an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt wiesen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.