Pressestimme: 'Junge Welt' zu Jahrespressekonferenz des DGB

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Jahrespressekonferenz des DGB:

Die Gewerkschaften kündigen zwar ab und an "massive Proteste" gegen Angriffe auf das Arbeitszeitgesetz an. Bisher aber blieb es ruhig. Auf der Jahrespressekonferenz am Dienstag musste der DGB dann aber Position beziehen. Die DGB-Vorsitzende brachte indes wieder einmal nur Appelle an den Staat zustande. Ein kreditfinanzierter 500-Milliarden-Euro-Sonderetat für Infrastruktur und Klimaneutralität müsse her. Mit "klaren Prioritäten" für Investitionen. Und so weiter. Und da ist Yasmin Fahimis Ankündigung, der DGB werde eine eigene Rentenkommission schaffen, die ein Konzept erarbeitet, das nicht auf "Krisen- und Verzichtserzählung" fußt. Eine Abkehr von der bisherigen Politik der konzertierten Aktion? Im Gegenteil: eine vorweggenommene Kapitulation und eine Absage an alle Gewerkschafter, die auf eine kämpferische Mobilisierung hoffen./yyzz/DP/mis