BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu neuen Zollankündigungen der USA:

Ernster Unmut wird diesmal allerdings auch in den Vereinigten Staaten laut, und das sogar bei so manchem Republikaner. Die gestiegenen Lebenshaltungskosten gelten als Hauptgrund für Trumps krachende Wahlschlappe bei den Midterms. Fast zwei Drittel der US-Amerikaner sind - korrekterweise - überzeugt, die Zölle verteuerten ihre Einkäufe weiter. Trump ließ seine neuen Zölle exakt an dem Tag verkünden, an dem das Handelsministerium mitteilte, die Kerninflation sei mit 3,3 Prozent so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr. Es stimmt: Die nächste Wahl findet erst 2028 statt. Spuckt man den Menschen jedoch allzu dreist ins Gesicht, werden sie sich auch dann noch daran erinnern. Nach Trump die Sintflut - das löst nicht bei allen Wärmegefühle aus. Der Ärger auch in der Präsidentenpartei wächst./yyzz/DP/mis