12.11.2025 05:34:42

Pressestimme: 'Junge Welt' zu Rückzug von Wagenknecht aus der BSW-Spitze

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Rückzug von Wagenknecht aus der BSW-Spitze:

"Mit der Haltung gegen Militarisierung und Waffenschwemme in die Ukraine besitzt das BSW ein Alleinstellungsmerkmal, auch gegenüber der Linkspartei, die sich in dieser Frage am liebsten wegduckt. Darauf ließe sich aufbauen, vorausgesetzt, die Partei unterlässt es fürderhin, aus wahltaktischem Opportunismus in manchen Fragen wie die AfD zu klingen. Denn die Absicht, der irgendwo zwischen neoliberal und neofaschistisch changierenden Partei auf diese Weise das Wasser abzugraben, muss als gescheitert betrachtet werden. Dies berücksichtigt, könnte das Bündnis das Vakuum füllen, das vor allem die SPD hinterlassen hat. Mehr darf man von einer Partei, der das Koordinatensystem Links-Rechts erklärtermaßen nichts mehr gilt, nicht erwarten. Aber auch nicht weniger."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen