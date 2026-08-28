Pressestimme: 'Junge Welt' zu sechs Monaten Iran-Krieg

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu sechs Monaten Iran-Krieg:

Militärisch sind die Vereinigten Staaten sechs Monate nach der ersten Angriffswelle gegen Iran mit all ihren Vorhaben gescheitert. So diffus und widersprüchlich sich Präsident Donald Trump zu den Kriegszielen äußerte - Regime-Change, Zerstörung aller Nuklearanlagen, Zerstörung aller iranischen Raketen: Nichts davon ist eingetreten. Im Gegenteil: Die USA mussten selbst einige Todesopfer und vor allem erhebliche materielle Schäden an ihren mittelöstlichen Militärbasen hinnehmen. Und das aus ihrer Sicht Gravierendste: Sie haben die Kontrolle über die Straße von Hormus an Iran verloren. Dass die Trump-Administration in dieser Woche offiziell vom Schieß- zum Wirtschaftskrieg übergegangen ist, ist eine militärische Bankrotterklärung./yyzz/DP/mis