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19.03.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Junge Welt' zu Trumps Attacken gegen die NATO

BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zu Trumps Attacken gegen die NATO

Denn Trump gräbt sich täglich ein Stück tiefer in den Sumpf. Der glorreiche schnelle Sieg, auf den er in Iran gesetzt hat, ist nicht in Sicht. Mit jedem Tag, den er weiterbombt, steigert er die Milliardenverluste seiner arabischen Kooperationspartner am Persischen Golf, treibt die Weltwirtschaft noch näher an den Abgrund; und wenngleich ihm das alles wohl egal ist: Die MAGA-Basis, wütend über die gewaltigen Kriegskosten und den explodierenden Benzinpreis, fängt an zu rebellieren. Der Rücktritt seines Antiterrorchefs Joseph Kent ist ein gefährliches Signal. Triefendes Gebrabbel geht für das US-Establishment offenkundig in Ordnung, solange der Brabbler liefert. Liefert er nicht, macht er das eigene Land zudem vor der Weltöffentlichkeit mit seinen Auftritten lächerlich, dann wird es ernst./yyzz/DP/zb

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