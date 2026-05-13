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13.05.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Junge Welt' zu Trumps China Besuch

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Trumps China Besuch:

"Die Volksrepublik hat nochmals erheblich an Macht und Einfluss hinzugewonnen. Die USA dagegen sind auf dem absteigenden Ast, ein Prozess, den Trump nur beschleunigt. Washington konnte sich bisher nicht einmal gegen Teheran durchsetzen. Iran ist geschwächt und schwer beschädigt, das stimmt. Aber er hält stand. Wie wollen die USA es jemals mit China aufnehmen, ohne sich selbst zu zerstören? Die Frage ist nur, ob die unter Trump arrogant wie selten zuvor agierende US-Führung das überhaupt noch zu begreifen imstande ist."/DP/jha

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