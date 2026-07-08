08.07.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Junge Welt' zu U-Boot-Deal mit Kanada

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu U-Boot-Deal mit Kanada:

"Da wächst unter dem Dach der Allianz, aber zugleich immer unabhängiger von ihrer Vormacht, den USA, eine Teilgruppe von Staaten zusammen, die sich immer direkter gegen Russland formiert. "Sicherheitspartnerschaft für den Nordatlantik": So nennt sich ein Zusammenschluss Deutschlands, Norwegens, Kanadas und Dänemarks, der im Kern den Atlantik gegen aus dem Nordmeer einfahrende russische Kriegsschiffe abschotten will. Noch nutzt er dafür Seefernaufklärer aus US-Produktion. Die Fregatten und U-Boote aber stammen aus Europa. Deutschland und Norwegen erhalten zusammen zwölf U-Boote des TKMS-Typs 212 CD, Kanada weitere zwölf: Mit 24 Stück kann künftig eine gewaltige U-Boot-Flotte im Nordatlantik gegen die russische Marine operieren - unabhängig von den USA."/DP/jha

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