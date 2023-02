Pressestimme: 'Junge Welt' zu UN-Vollversammlung und OSZE

BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zu UN-Vollversammlung und OSZE

Seit einigen Wochen kommt etwas Bewegung in die Staatenwelt: Die Forderung, es müsse ein Ende haben mit dem Krieg, gewinnt an Fahrt. Der wohl bedeutendste Grund: Vor allem der Wirtschaftskrieg, den der Westen gegen Russland führt, wirkt sich in Form hoher Energie- und Nahrungsmittelpreise besonders für ärmere Länder verheerend aus. Seit Brasilien angekündigt hat, eine Initiative für Frieden starten zu wollen; seit man weiß, dass in Indien an Verhandlungskonzepten gearbeitet wird; seit bekannt ist, dass China einen Plan für eine politische Lösung präsentieren will, keimt Hoffnung auf. Und der Druck in dem Kessel, auf den der Westen bislang den Deckel presst, steigt./yyzz/DP/zb