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04.08.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Junge Welt' zu US-Politik gegenüber Venezuela
BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu US-Politik gegenüber Venezuela:
"Ist es nur eine Provokation, eiskaltes politisches Kalkül, ein weiterer Beleg für die Ignoranz der US-Machthaber oder ein Anzeichen beginnender Demenz des Verfassers? US-Präsident Donald Trump hat auf "Truth Social" am Wochenende eine Karte veröffentlicht, auf der Venezuela in den Farben der US-Flagge markiert ist. Darüber steht: 'Der 51. Bundesstaat'. Bereits jetzt macht Venezuela immer öfter den Eindruck, eher ein US-Protektorat als ein souveräner Staat zu sein. Sicher stehen Interimspräsidentin Delcy Rodríguez und ihre Regierung mit dem Rücken zur Wand, die Pistolenmündungen auf sie gerichtet. Noch hält das Trump-Regime die Galionsfigur der ultrarechten Opposition, Maria Corina Machado, an der kurzen Leine. Ob und wann sich das ändert, entscheiden aber allein Trump und Rubio."/yyzz/DP/stw
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