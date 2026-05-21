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21.05.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Junge Welt' zu US-Truppenabzug aus Europa
BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu US-Truppenabzug aus Europa:
"Das deutsche Schweigen zum Truppenroulette hat allerdings noch eine andere Komponente: Der unzuverlässige Trump soll, zetert die deutsche Großbürgerpresse, Taiwan an Xi Jinping verschenkt haben. Wenn's stimmt, wäre der Traum von der fernöstlichen Front gegen China fast schon geplatzt. Die gegen Russland halten die NATO-Europäer mühsam aufrecht, vor allem mit deutschen Geldschüttungen. Gehen die US-Reduzierungen weiter, ist die Kriegsstrategie gegen Russland und China im Eimer. Da wird die neue deutsche EU-"Führungsmacht" zu strampeln haben."/DP/jha
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