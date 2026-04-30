30.04.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Junge Welt' zu Vereinigten Arabischen Emirate/OPEC

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Vereinigten Arabischen Emirate/OPEC:

"Denkbar ist es, dass die israelisch-emiratische Kooperation sich intensiviert, zumal Abu Dhabi seinem bisherigen Kooperationspartner Russland dessen Unterstützung für Iran wohl ziemlich übelnimmt. Ökonomisch setzen die Emirate weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit mit China. Zu der komplexen Lage kommt hinzu, dass auch die OPEC jetzt Entscheidungen fällen muss: Kann man sie verlassen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, dann könnten weitere Austritte folgen. Sie wird nun also womöglich versuchen, Abu Dhabi künftig weitere Steine in den Weg zu legen. In einer an Spannungen wirklich nicht armen Region droht damit nun der nächste Konflikt."/DP/jha

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