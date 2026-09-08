08.09.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Junge Welt' zu Verkauf des VW-Werks Osnabrück

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Verkauf des VW-Werks Osnabrück:

"Der taumelnde VW-Konzern nennt gleich vier weitere Werke in der Bundesrepublik, für die es keine rentable Perspektive gebe, deren Schließung aber zugunsten "intelligenterer Lösungen" vermieden werden soll. Wiederholt sich hier das Spiel in doppelter Weise? Werden also auch diese Fabriken zu Stätten der Rüstungsproduktion? Und sieht die IG Metall dann angesichts entsprechender Lösungen erneut eine "tragfähige industrielle Zukunft" aufscheinen? Mit diesem gesellschaftspolitisch gleichgültigen Krisenkorporatismus beraubt sich die Gewerkschaft früher oder später ihrer Daseinsgrundlage."/yyzz/DP/nas

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