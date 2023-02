Pressestimme: 'Junge Welt' zu verschärften Ölembargo gegen Russland

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu verschärften Ölembargo gegen Russland:

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärt, man habe Ersatzlieferungen für den bisher zu etwa 20 Prozent des deutschen Bedarfs einstehenden Diesel aus Russland gefunden - unter anderem aus dem arabischen Raum. Nur, ob der vermeintlich saudische Rohstoff nicht in Wahrheit aus Russland stammt und in Arabien nur raffiniert wurde, erkennt man am Produkt nicht mehr. Zwar verkauft Russland dieses "schwarz" exportierte Öl unter dem Weltmarktpreis, aber da die Produktionskosten in Rubel anfallen, kann dieses Spiel eine ganze Weile weitergehen, während die westlichen Propagandisten Anleihen bei Radio Jerewan machen müssen. Die "allgemeine Versorgungssicherheit" sei "nicht gefährdet", so ein Sprecher aus dem Habeck-Ministerium zum Dieselboykott. Von der besonderen Versorgungssicherheit in dieser oder jener Region war keine Rede. Vom Preis sowieso nicht./yyzz/DP/mis