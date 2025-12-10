10.12.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Junge Welt' zu Verschärfungen des EU-Asylsystems

Auch auf Druck der Bundesregierung hat die EU-Innenministerkonferenz zu Wochenbeginn eine Verschärfung des Migrations- und Asylsystems beschlossen. Menschenrechtsvereine, Linkspartei und Grüne stellen humanitäre Bedenken sowie völkerrechtliche Verpflichtungen in den Mittelpunkt ihrer Kritik. Dabei geht es auch um einen Angriff auf die Rechte der Lohnabhängigen. Migranten werden, wenn sie einmal die oft gefährliche Flucht überstanden haben, Teil der europäischen Arbeiterklasse - auch wenn sie häufig in besonders prekären Verhältnissen schuften müssen. Wer mit einem Bein in Abschiebehaft steht, wird kaum Löhne einklagen, um die er geprellt wurde. Und wer durch Arbeitsverbote zu illegalen Jobs gezwungen ist, kann keinen Mindestlohn erwarten./yyzz/DP/mis

