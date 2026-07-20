Pressestimme: 'Junge Welt' zum desingierten Premierministers Burnham

BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zum desingierten Premierministers Burnham:

"Skeptisch stimmt nicht nur, dass Burnham an entscheidenden Stellen bislang vollkommen unkonkret bleibt und dass er sich in seiner Regierung, soweit bisher bekannt, weiterhin auf Personal vom rechten Parteiflügel stützen will. Skeptisch stimmt vor allem auch, dass er ausdrücklich bekräftigt hat, er werde an der Hochrüstung festhalten. Der einzige Unterschied: Burnham kündigt an, es sollten mehr Waffen in Großbritannien gebaut werden, um Arbeitsplätze zu sichern. Nun, man weiß längst, dass die Zahl der Arbeitsplätze, die da womöglich entstehen, viel niedriger ist als die Zahl der Stellen, die im Sozialsystem gestrichen werden müssen. Hält Burnham an ihr fest, dann wird er so enden, wie manche es prophezeien: als Starmer-Verschnitt mit nordenglischem Akzent. Reform UK wird sich freuen."/yyzz/DP/stw