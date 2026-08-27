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27.08.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Junge Welt' zum Moskau-Besuch des CIA-Chefs
BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zum Moskau-Besuch des CIA-Chefs:
Es bleibt die Vermutung, dass Ratcliffe und seine russischen Gesprächspartner etwas betreiben wollten, was im Geheimdienstjargon "Eskalationsmanagement" heißt: im Kontakt zu bleiben, um eine unverhoffte Verschärfung mit unabsehbaren Konsequenzen zu vermeiden. Eine solche Verschärfung liegt in der Luft, nachdem Großbritannien öffentlich erklärt hat, es sei "nicht mehr besorgt" über mögliche russische Gegenschläge nach dem Eingeständnis, dass London der Ukraine freie Hand gegeben hat, mit britischen Drohnen Ziele im Innern Russlands anzugreifen. Und nachdem Bundesaußenhasardeur Johann Wadephul die europäischen Partner der Ukraine aufgefordert hat, "stärker ins Risiko zu gehen" bei ihren Waffenlieferungen an Kiew. Der Ratcliff-Besuch in Moskau könnte zeigen, dass die USA sich der Gefahren bewusster sind als ihre europäischen Juniorpartner. Hoffentlich./yyzz/DP/mis
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