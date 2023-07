Pressestimme: 'Junge Welt' zur Klimakrise

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zur Klimakrise:

"Die Klimakrise ist also längst da, und auch der Klimanotstand, den in den vergangenen Jahren diverse Kommunen in Folge von Jugendprotesten ausgerufen haben. Allerdings ohne Schlussfolgerungen aus diesen wohlfeilen Deklarationen zu ziehen. Genau das aber, diese anhaltende Untätigkeit, ist unser Problem. Statt endlich, mit 30 oder mehr Jahren Verspätung, das Ruder herumzureißen, wird weiter mit aller Kraft am Status quo festgehalten. Mit dem lässt sich halt immer noch eine Menge Geld verdienen. Die Mineralölkonzerne fahren weiter Milliardengewinne ein, und die deutsche Automobilindustrie gibt sich alle Mühe, den Wandel zu verschlafen, weil sie im Luxussegment immer noch Profite einfährt."