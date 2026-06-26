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26.06.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Junge Welt' zur neuen Konzernstrategie der Bahn
BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zur neuen Konzernstrategie der Bahn:
"Es ist Bahn-Chefin Evelyn Palla anzurechnen, dass sie der Bahn mit der am Donnerstag im Aufsichtsrat vorgestellten Strategie aufhelfen will. Deren erster Punkt allerdings - ab diesem Jahr Gewinn erzielen - besagt: Zunächst wieder der falsche Schritt. Daseinsvorsorge kostet. Alles Übrige - Streckensanierung, Verlässlichkeit - hängt von dieser Einsicht ab. Pallas Strategie schränkt die Aussichten ein. Außerdem hat sie einen CDU-Verkehrsminister über sich, der als wichtigste Amtshandlung bisher die Senkung der Luftverkehrssteuer ab dem 1. Juli vollbracht hat. Die Bahn bleibt ein Kampffeld."/yyzz/DP/stw
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