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24.11.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Junge Welt' zur Wertung von Femiziden als Mord
BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zur Wertung von Femiziden als Mord:
Der Feind steht im eigenen Land. Aber auch die Täterarbeit muss finanziert werden. Gewaltbereite Männer brauchen professionelle Hilfe, um ihre Verhaltensmuster zu durchbrechen. Viele haben selbst Gewalt in ihrer Kindheit erfahren. Das entschuldigt nichts, aber Prävention hilft, um den Gewaltkreislauf zu durchbrechen. Wer Schutz verspricht, aber entsprechende Einrichtungen finanziell austrocknen lässt, betreibt Aktionismus. Es bedarf sicherer Zufluchtsorte und einer Politik, die dafür auch Geld bereitstellt - statt per Sondervermögen Milliarden für die Bekämpfung von Feinden auszugeben, die man sich selbst erschaffen hat./yyzz/DP/mis
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