11.11.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu BBC-Skandal

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu BBC-Skandal:

"Ein gemeinnütziger, niemandem verpflichteter, gemeinschaftlich finanzierter und kollektiv kontrollierter Rundfunk ist ein Segen für eine freie Gesellschaft. Umso höher sind freilich die Ansprüche an derlei Institutionen: Sie müssen auch akzeptieren, dass sie niemals einen Status quo erreichen, sondern sich permanent als reform- und verschlankungsfähig erweisen müssen. Die BBC-Affäre ist ein Warnschuss vor den Bug sämtlicher seriöser Medien. Sie erinnert mahnend daran, dass Journalisten niemals dem Irrtum erliegen dürfen, ihr eigener Kompass sei unfehlbar. Radikaler Kritik entzieht man den Boden nicht durch empörte Abwehr, sondern durch Qualität, Transparenz und permanente Selbstjustierung. Denn sonst riskieren Redaktionen, was freie Gesellschaften dringend brauchen: das Vertrauen des Publikums in ihre Medien. Gerade in Zeiten polarisierten Misstrauens ist das Beharren auf Sorgfalt und Fairness kein lässlicher Luxus, sondern eine Notwendigkeit."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen